ЦСБ Израиля: в 1-м квартале 2026-го продано на 10% меньше квартир, чем за тот же период годом ранее

Согласно опубликованным данным Центрального статистического бюро Израиля, в январе-марте 2026 года в Израиле было продано около 22350 квартир – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом сезонных факторов снижение составило 12,7%.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами, октябрем-декабрем 2025 года, число сделок выросло на 1,7%, однако после сезонной корректировки ЦСБ фиксирует снижение на 5,5%.

На новые квартиры пришлось 36,3% сделок – около 8110 квартир, из них примерно четверть были проданы в рамках государственных субсидированных программ. По сравнению с предыдущим кварталом продажи новых квартир снизились на 6,9%, а в годовом выражении – на 13,3%.

На рынке вторичного жилья было продано около 14240 квартир, 63,7% всех сделок. В годовом выражении это на 8,1% меньше.

В марте было продано около 7250 квартир. На конец марта непроданными оставались около 85310 новых квартир.