Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Сын Мадуро заявил, что отца в США содержат в общей камере с 18 заключенными

США
Венесуэла
время публикации: 14 мая 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 15:46
Сын Мадуро заявил, что отца в США содержат в общей камере с 18 заключенными
AP Photo/Ariana Cubillos

Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Николас Мадуро Герра, заявил в интервью Der Spiegel, что его отец, находящийся в нью-йоркской тюрьме после задержания американскими военными в январе 2026 года, с пасхальной недели содержится не в одиночной камере, а в общей камере еще с 18 заключенными.

По словам Мадуро Герры, примерно половина сокамерников говорят по-испански, бывший венесуэльский лидер общается с ними, смотрит телевизор и учит английский.

Сын Мадуро выразил обеспокоенность условиями содержания отца, заявив, что тот привык к здоровому питанию, а в тюрьме получает "в основном углеводы, сильно переработанную еду, слишком много соли".

В США Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения, в том числе в наркотерроризме; Мадуро эти обвинения отвергает.

