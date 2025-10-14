x
14 октября 2025
|
последняя новость: 11:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 11:40
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Google объявила о вложениях в ИИ-инфраструктуру: $15 млрд в Индии и $9 млрд в США

Хайтек
США
ИИ
Google
Индия
время публикации: 14 октября 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 10:27
Google объявила о вложениях в ИИ-инфраструктуру: $15 млрд в Индии и $9 млрд в США
AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Корпорация Google (холдинг Alphabet) объявила, что за пять лет инвестирует $15 млрд в создание "мегахаба" ИИ и дата-центров в Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш, Индия).

По словам главы Google Cloud Томаса Курьяна, это будет "наш крупнейший ИИ-центр за пределами США"; стартовая мощность кампуса – 1 ГВт с последующим расширением, отмечает Reuters.

Параллельно Google направит $9 млрд до конца 2027 года на расширение кластера дата-центров в Южной Каролине (США): увеличение кампуса в округе Беркли и строительство двух новых площадок в округе Дорчестер. Об этом заявила президент и CIO Alphabet Рут Порат.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 30 июля 2025

Google присоединится к Кодексу ЕС в области искусственного интеллекта, несмотря на опасения
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 22 июля 2025

Google и OpenAI заявили о победе своих чат-ботов на Международной математической олимпиаде