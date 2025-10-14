Google объявила о вложениях в ИИ-инфраструктуру: $15 млрд в Индии и $9 млрд в США

Корпорация Google (холдинг Alphabet) объявила, что за пять лет инвестирует $15 млрд в создание "мегахаба" ИИ и дата-центров в Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш, Индия).

По словам главы Google Cloud Томаса Курьяна, это будет "наш крупнейший ИИ-центр за пределами США"; стартовая мощность кампуса – 1 ГВт с последующим расширением, отмечает Reuters.

Параллельно Google направит $9 млрд до конца 2027 года на расширение кластера дата-центров в Южной Каролине (США): увеличение кампуса в округе Беркли и строительство двух новых площадок в округе Дорчестер. Об этом заявила президент и CIO Alphabet Рут Порат.