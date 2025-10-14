Amazon уволила инженера, выступавшего против связей компании с Израилем

Руководство Amazon расторгло контракт с 29-летним инженером Ахмадом Шахруром, который публично протестовал против сотрудничества компании с израильским правительством, пишет агентство Bloomberg.

В увольнительном письме в качестве основания указаны нарушения корпоративной политики – в том числе высказывания, "направленные на угрозы, запугивание, принуждение или вмешательство" в работу руководителей и коллег.

Шахрур ранее говорил о несогласии с контрактами Amazon и Google с израильскими ведомствами (проект Nimbus) и призывал коллег к протестам. В сентябре его отстраняли от работы.

В Amazon подчеркивают, что дисциплинарные меры связаны с нарушением правил поведения, а не с политическими взглядами сотрудника.