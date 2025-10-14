x
14 октября 2025
|
последняя новость: 08:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 08:40
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Amazon уволила инженера, выступавшего против связей компании с Израилем

Рынок труда
США
время публикации: 14 октября 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 08:22
Amazon уволила инженера, выступавшего против связей компании с Израилем
AP

Руководство Amazon расторгло контракт с 29-летним инженером Ахмадом Шахруром, который публично протестовал против сотрудничества компании с израильским правительством, пишет агентство Bloomberg.

В увольнительном письме в качестве основания указаны нарушения корпоративной политики – в том числе высказывания, "направленные на угрозы, запугивание, принуждение или вмешательство" в работу руководителей и коллег.

Шахрур ранее говорил о несогласии с контрактами Amazon и Google с израильскими ведомствами (проект Nimbus) и призывал коллег к протестам. В сентябре его отстраняли от работы.

В Amazon подчеркивают, что дисциплинарные меры связаны с нарушением правил поведения, а не с политическими взглядами сотрудника.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 мая 2025

Компания Microsoft уволила программиста за антиизраильский дебош на конференции Build 2025