Служба занятости: за четыре года в Израиле удвоилось количество безработных программистов

Согласно данным государственной службы занятости, в декабре 2025 года в Израиле было 16300 работников хайтека программного обеспечения, ищущих работу. Это более чем вдвое больше, чем в январе 2022 года (7200). При этом следует отметить, что в июне 2025 года работу искали 19800 хайтекистов.

По данным службы занятости, 59% всех ищущих работу в хайтеке, 9600 человек, являются разработчиками программного обеспечения, на 75% больше, чем в 2022 году.

Представители службы занятости отмечают, что сфера разработки ПО представляется основным пострадавшим от внедрения искусственного интеллекта в последние годы. При этом доля возрастной группы 35-50 лет среди безработных хайтекистов выросла до 44,5%.