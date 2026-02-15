Макрон: "Франция нуждается в евреях, чтобы остаться собой"

В Елисейском дворце состоялась церемония памяти 23-летнего еврейского юноши Илана Халими, который 20 лет назад был похищен группировкой мусульман-иммигрантов и подвергнут жестоким пыткам, в результате которых скончался.

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с сестрой Халими Анной-Лорой Абитбуль посадили в дворцовом парке дерево в память об Илане. "Когда в своей стране еврею угрожает опасность, опасность угрожает всей стране. Мы не можем удалить французских евреев с семейной фотографии нашей республики", – сказал он.

"За 20 лет, несмотря на все усилия полиции, судов, учителей и народных избранников, гидра антисемитизма продолжает расти. Она принимает новые обличия, проникая в самое сердце нашего общества, используя любую возможность. Часто это сопровождается заговором трусости: люди молчат, делают вид, что не видят", – заявил президент.

Французская еврейская община – третья по численности в мире, приближаясь к полумиллиону человек. На фоне значительного роста антисемитских нападений все больше французских евреев задумываются об эмиграции, в первую очередь – о репатриации в Израиль.

Макрон обратился к ним напрямую: "Не забывайте – ваше место здесь. Не только потому, что это ваша страна, но и потому, что Франция нуждается в евреях, чтобы оставаться собой".

Он осудил исламский антисемитизм, назвав его причиной "погрома 7 октября", а также заявил, что антисемитизм ультралевых не уступает ультраправому, добавив, что часто антисемитизм выдает себя за антисионизм. Президент призвал к ужесточению наказания за подобные преступления и пригрозил социальным сетям ответственностью за распространение "яда ненависти".