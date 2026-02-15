x
15 февраля 2026
последняя новость: 06:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 февраля 2026
15 февраля 2026
последняя новость: 06:08
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

На МКС прибыл новый экипаж

Космос
время публикации: 15 февраля 2026 г., 01:27 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 05:32
На МКС прибыл новый экипаж
NASA via AP

Четыре астронавта прибыли на Международную космическую станцию, восстановив штат экипажа после того, как в прошлом месяце из-за медицинской эвакуации станцию досрочно покинули один из членов команды и трое его коллег.

В NASA не раскрыли, кто именно заболел и какие были симптомы, назвав причиной отказа медицинскую конфиденциальность. Это было первой медицинской эвакуацией с орбиты за 65 лет пилотируемых полетов США.

Новый экипаж доставил корабль SpaceX: на МКС прибыли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, французская астронавт ЕКА Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев.

В NASA подчеркнули, что протоколы медицинских проверок перед полетом не менялись, несмотря на недавний инцидент, а новая команда рассчитана на длительную экспедицию (примерно 8-9 месяцев).

