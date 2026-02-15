Forbes: Индия закупает у Израиля оружие на $8,6 млрд

Согласно Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), на долю Индии приходится 34% всего израильского оборонного экспорта за 2020-2024 год – около 20,5 миллиардов долларов.

Как сообщает Forbes India, с начала 2026 года Индия заключила пакет сделок на закупку израильских вооружений на $8,6 миллиарда, что уступает только двум оборонным сделкам в индийской истории – по закупке у франции самолетов Rafale в 2016 году на $8,7 млрд и недавнюю сделку на покупку самолетов Rafale и ракет на $39,7 млрд

Согласно изданию, Индия купила у Израиля комплекты наведения SPICE 1000 производства концерна "Рафаэль", превращающие обычную бомбу в высокоточный боеприпас с дальностью действия до 100 км.

Также в пакет вошли ракеты воздух-земля Rampage разработки концерна "Эльбит" и Air LORA разработки концерна "Авиационная промышленность". Rampage имеет дальность около 250 км, и индийские ВВС используют его на истребителях Су-30 и МиГ-29. Air LORA, разработанная на заводе MLM компании IAI, предназначена для поражения ракетных объектов, военных баз и систем ПВО. Ракета весит около 1600 кг, летит на сверхзвуковой скорости и использует спутниковую навигацию с защитой от помех.

Дополняет пакет вооружений морская крылатая ракета Ice Breaker разработки "Рафаэля" с дальностью поражения до 300 километров.