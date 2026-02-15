x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 07:20
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Forbes: Индия закупает у Израиля оружие на $8,6 млрд

Оборонка
Индия
время публикации: 15 февраля 2026 г., 07:20 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 07:54
Forbes: Индия закупает у Израиля оружие на $8,6 млрд
Wikipedia foto by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spice_bomb_front.JPG

Согласно Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), на долю Индии приходится 34% всего израильского оборонного экспорта за 2020-2024 год – около 20,5 миллиардов долларов.

Как сообщает Forbes India, с начала 2026 года Индия заключила пакет сделок на закупку израильских вооружений на $8,6 миллиарда, что уступает только двум оборонным сделкам в индийской истории – по закупке у франции самолетов Rafale в 2016 году на $8,7 млрд и недавнюю сделку на покупку самолетов Rafale и ракет на $39,7 млрд

Согласно изданию, Индия купила у Израиля комплекты наведения SPICE 1000 производства концерна "Рафаэль", превращающие обычную бомбу в высокоточный боеприпас с дальностью действия до 100 км.

Также в пакет вошли ракеты воздух-земля Rampage разработки концерна "Эльбит" и Air LORA разработки концерна "Авиационная промышленность". Rampage имеет дальность около 250 км, и индийские ВВС используют его на истребителях Су-30 и МиГ-29. Air LORA, разработанная на заводе MLM компании IAI, предназначена для поражения ракетных объектов, военных баз и систем ПВО. Ракета весит около 1600 кг, летит на сверхзвуковой скорости и использует спутниковую навигацию с защитой от помех.

Дополняет пакет вооружений морская крылатая ракета Ice Breaker разработки "Рафаэля" с дальностью поражения до 300 километров.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 января 2026

Индия закупает израильские комплекты, превращающие "глупые" бомбы в высокоточные боеприпасы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 декабря 2025

После конфликта с Пакистаном Индия срочно закупила у Израиля новые БПЛА Heron