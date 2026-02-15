Минздрав Газы сообщил о восьми убитых в результате ночных авиаударов ЦАХАЛа

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее восьми убитых в ночь на 15 февраля в результате авиаударов ЦАХАЛа по целям на севере и на юге сектора.

Сообщалось об авиаударах в районе Джабалии (север сектора) и Хан-Юниса (юг сектора).

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Кроме того, сообщалось, что в Джабалии и в районе Шейх-Зайэд были разрушены строения.

ЦАХАЛ также ночью обстреливал цели на востоке района Зайтун, на юго-востоке города Газа.