Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 15 февраля, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Сильный восточный ветер в горных районах. Запыленность воздуха постепенно снизится, дымка рассеется.

В Иерусалиме – 8-22 градусов, в Тель-Авиве – 11-23, в Хайфе – 12-23, в Эйлате – 14-28, в Беэр-Шеве – 8-26, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-23, в Ариэле – 9-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-22, на Голанских высотах – 8-21.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-220 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник – повышение температуры, переменная облачность. Во вторник похолодает, облачно, местами осадки. В среду-субботу – малооблачно.