TAP анонсировала полеты из Израиля в Порту

время публикации: 15 января 2026 г., 09:43 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 09:43
AP Photo/Armando Franca

Португальская авиакомпания TAP, после длительного перерыва объявившая о возобновлении полетов из Израиля в Лиссабон с 29 марта 2026 года, объявила о новом израильском маршруте.

С 25 октября 2026 года авиакомпания намерена обслуживать четырежды в неделю полеты между Израилем и Порту.

Самолеты будут вылетать из Израиля по воскресеньям, вторникам, четвергам и пятницам, а из Порту – по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

