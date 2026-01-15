TAP анонсировала полеты из Израиля в Порту

Португальская авиакомпания TAP, после длительного перерыва объявившая о возобновлении полетов из Израиля в Лиссабон с 29 марта 2026 года, объявила о новом израильском маршруте.

С 25 октября 2026 года авиакомпания намерена обслуживать четырежды в неделю полеты между Израилем и Порту.

Самолеты будут вылетать из Израиля по воскресеньям, вторникам, четвергам и пятницам, а из Порту – по понедельникам, средам, четвергам и субботам.