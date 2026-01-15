Конгресс США утвердил оборонную помощь Израиля на 2026 год

Палата представителей Конгресса США утвердила Закон об ассигнованиях на финансовые услуги и общегосударственные функции, а также на национальную безопасность, Государственный департамент и связанные с ними программы на 2026 финансовый год.

В рамках закона были утверждены около двух десятков пунктов, имеющих отношение к Израилю. Следует подчеркнуть, что ни один из этих пунктов не является новым, а некоторые утверждаются из года в год на протяжении нескольких десятилетий.

Основными пунктами являются параграфы, касающиеся выделения Израилю оборонной помощи в рамках десятилетнего соглашения на 2019-2028 годы – 3,3 миллиарда долларов на оборонные закупки с правом тратить 250 миллионов долларов в шекелях на закупки в Израиле и дополнительные 500 млн долларов на противоракетную оборону.

Среди других пунктов – 6,5 миллионов долларов помощи в приеме репатриантов, стипендии для израильских арабов, американские гарантии для израильских займов в иностранной валюте на сумму до 9 миллиардов долларов (в настоящий момент не используются), опцию аренды американского военного оборудования (вместо покупки).

Также закон содержит такие пункты, как обуславливание оборонной помощи Египту соблюдением условий мирного договора с Израилем, запрет на сотрудничество с СПЧ ООН до отмены антиизраильского параграфа его устава, запрет на финансирование комиссии по расследованию действий Израиля, запрет на перенос посольства США из Иерусалима, ограничения финансирования других антиизраильски настроенных структур ООН, ограничения на финансирование Палестинской автономии, запрет на финансирование МАГАТЭ в случае исключения из него Израиля.