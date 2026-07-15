Поставщиков бытового газа обяжут создать запас на две недели

Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн утвердил новые правила, впервые обязывающие компании, поставляющие населению сжиженный углеводородный газ, хранить оперативный запас, рассчитанный как минимум на 14 дней снабжения их клиентов.

Мера призвана предотвратить дефицит бытового газа при задержках импорта, технических неисправностях, ремонтных работах или других сбоях в цепочках поставок. Размер обязательного резерва каждой компании будет определяться исходя из среднего объема ее продаж.

Как пишет "Калькалист", уязвимость рынка связана, в частности, с высокой зависимостью от двух нефтеперерабатывающих заводов. НПЗ в Хайфе обеспечивает около 44% потребляемого в Израиле сжиженного газа, завод в Ашдоде – еще примерно 19%. Таким образом, на два предприятия приходится около 63% внутреннего потребления.

Однако новые требования не начнут действовать немедленно. Их внедрение будет поэтапным и напрямую зависит от строительства специализированных хранилищ и увеличения имеющихся в стране мощностей для хранения газа. Сейчас инфраструктуры, достаточной для создания обязательных запасов всеми поставщиками, нет.

В октябре 2025 года министерство энергетики уже выносило на общественное обсуждение более жесткий вариант правил, предусматривавший создание запаса бытового газа минимум на 21 день. Тогда ведомство сообщало, что зимой при полной остановке поставок имеющихся запасов хватило бы лишь примерно на 2,6 дня. К вопросу вернулись после войны с Ираном, когда ракета попала в Хайфский НПЗ в период планового ремонта завода в Ашдоде, и Израиль временно остался без действующего внутреннего производителя бытового газа, полностью завися от импорта через терминал КЦАА в Ашкелоне.