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Израиль

В Рош-Пине бросили гранату в сторону ресторана Japanika

Полиция
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:25 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:36
В Рош-Пине гранату бросили в сторону предприятия
Пресс-служба полиции Израиля

Рано утром 15 июля в полицию поступило сообщение о взрыве в Рош-Пине. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что в сторону одного из предприятий была брошена граната.

Полиция начала расследование. По предварительной версии, инцидент связан с конфликтом в криминальной среде. Название предприятия официально не сообщается.

"Кан" передает, что целью злоумышленников снова стал ресторан сети Japanika, расположенный на улице Дерех а-Галиль.

На этой неделе было атаковано множество филиалов этой сети.

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