В Рош-Пине бросили гранату в сторону ресторана Japanika

Рано утром 15 июля в полицию поступило сообщение о взрыве в Рош-Пине. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что в сторону одного из предприятий была брошена граната.

Полиция начала расследование. По предварительной версии, инцидент связан с конфликтом в криминальной среде. Название предприятия официально не сообщается.

"Кан" передает, что целью злоумышленников снова стал ресторан сети Japanika, расположенный на улице Дерех а-Галиль.

На этой неделе было атаковано множество филиалов этой сети.