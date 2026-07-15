В Израиле создают консорциум для разработки систем исправления ошибок в квантовых компьютерах

Группа израильских компаний приступила к созданию консорциума Qorrect, который займется разработкой технологий обнаружения и исправления ошибок в квантовых вычислениях. Инициатива продвигается в рамках программы прикладных исследовательских консорциумов Управления инноваций Израиля, пишет israeldefense.co.il.

Одним из главных препятствий на пути к практическому применению квантовых компьютеров остается нестабильность кубитов – базовых единиц квантовой информации. Они крайне чувствительны к внешним помехам и шуму, из-за чего в процессе вычислений возникают ошибки. Для создания надежных систем требуется обнаруживать и исправлять такие сбои в реальном времени.

Консорциум возглавят израильские компании Quantum Art, Qedma и Classiq. Участники намерены разработать базовые компоненты квантовой коррекции ошибок – Quantum Error Correction, или QEC, – а также технологии перехода от физических кубитов к более устойчивым логическим кубитам.

Программа предусматривает создание декодеров ошибок, моделей шума, средств симуляции, логической компиляции и транспиляции, а также систем управления и измерения в реальном времени. Разработки планируется испытывать на существующих квантовых процессорах.

Организаторы ищут дополнительных партнеров среди технологических компаний и научных учреждений. К инициативе приглашают разработчиков оборудования, программного обеспечения и квантовых алгоритмов, а также академические исследовательские группы, обладающие необходимыми технологиями.

Заявки на присоединение к консорциуму принимаются до 22 июля 2026 года. Проект призван сформировать в Израиле собственную технологическую базу в области, которая считается одним из ключевых условий перехода от экспериментальных квантовых установок к практически применимым вычислительным системам.