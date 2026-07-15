Триатлон. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Канаде
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:40
В Канаде состоялся турнир по триатлону Americas Triathlon Cup Magog.
Дистанция спринт-триатлона: заплыв 750 метров, велосипедная гонка на 20 км, забег на 5 км.
У мужчин победил американец Зак Личман.
Второе место занял израильтянин Томер Шапира. Третье - Тео Марти (Люксембург).
У женщин победила американка Фэйт Дункан.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025