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Спорт

Триатлон. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Канаде

Триатлон
Спорт/важное
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:40
Триатлон. Израильтянин завоевал серебряную медаль в Канаде
AP Photo/Michael Probst

В Канаде состоялся турнир по триатлону Americas Triathlon Cup Magog.

Дистанция спринт-триатлона: заплыв 750 метров, велосипедная гонка на 20 км, забег на 5 км.

У мужчин победил американец Зак Личман.

Второе место занял израильтянин Томер Шапира. Третье - Тео Марти (Люксембург).

У женщин победила американка Фэйт Дункан.

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