Юношеский Евробаскет. Израильтяне вышли в плэй-офф

В Словении продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне заняли второе место в группе D и вышли в 1/8 финала.

Сегодня сборная Израиля сыграет с греками.

Пары 1/8 финала:

Франция - Польша

Хорватия - Чехия

Литва - Турция

Словения - Бельгия

Германия - Латвия

Испания - Румыния

Израиль - Греция

Сербия - Италия.