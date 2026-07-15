Юношеский Евробаскет. Израильтяне вышли в плэй-офф
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:07
В Словении продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).
Израильтяне заняли второе место в группе D и вышли в 1/8 финала.
Сегодня сборная Израиля сыграет с греками.
Пары 1/8 финала:
Франция - Польша
Хорватия - Чехия
Литва - Турция
Словения - Бельгия
Германия - Латвия
Испания - Румыния
Израиль - Греция
Сербия - Италия.
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