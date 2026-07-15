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Юношеский Евробаскет. Израильтяне вышли в плэй-офф

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 15 июля 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 07:07
Юношеский Евробаскет. Израильтяне вышли в плэй-офф
AP Photo/Thomas Padilla

В Словении продолжается юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсмены до 20 лет).

Израильтяне заняли второе место в группе D и вышли в 1/8 финала.

Сегодня сборная Израиля сыграет с греками.

Пары 1/8 финала:

Франция - Польша

Хорватия - Чехия

Литва - Турция

Словения - Бельгия

Германия - Латвия

Испания - Румыния

Израиль - Греция

Сербия - Италия.

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