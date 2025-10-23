Минэнерго обнаружил, что в Израиле нет запасов бытового газа на случай ЧП
Министерство энергетики Израиля опубликовало для ознакомления общественности проект постановления, которое обяжет поставщиков сжиженного углеводородного газа (бытовой газ) хранить запасы, способные обеспечить потребности экономики как минимум на 21 день.
В настоящее время обязанности хранить запасы бытового газа не существует. В ходе проведенной министерством проверки выяснилось, что в зимние месяцы, когда потребление бытового газа растет, его запаса в случае прекращения поставок хватит всего на 2,6 дней.
Министерство озаботилось вопросом наличия запаса бытового газа после того, как в ходе войны с Ираном иранская ракета попала в Хайфский НПЗ как раз когда Ашдодский НПЗ находился на плановом техническом обслуживании. В результате в стране в какой-то момент не осталось действующего производителя бытового газа, и снабжение зависело только от импорта через терминал КЦАА в Ашкелоне, способный принимать танкеры.
Поскольку в стране нет достаточно резервуаров для хранения требуемого количества газа, постановление вступит в силу только после завершения их строительства.
По оценке минэнерго, постановление приведет к удорожанию 12-килограммового газового баллона на 1,1 шекеля, а газоснабжения от сети – на 21 агору за кубометр.