Кнессет отменил реформу кашрута, предусматривавшую открытие рынка для конкуренции

Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил поправку к закону о предотвращении мошенничества в сфере кашрута, отменяющую основные положения реформы 2021 года. Закон возвращает Главному раввинату и местным раввинам исключительные полномочия по выдаче сертификатов кашрута.

Реформа, инициированная пять лет назад тогдашним министром по делам религий Матаном Каханой, предусматривала допуск на рынок лицензированных частных организаций. Главный раввинат должен был стать регулятором, а конкурирующие структуры получили бы возможность выдавать сертификаты предприятиям и импортируемой продукции. Предполагалось, что конкуренция снизит стоимость надзора и сертификации. На практике основные положения реформы так и не были реализованы.

Новый закон восстанавливает территориальный принцип: местный раввин сможет выдавать сертификаты только предприятиям в пределах своего муниципального образования, кроме случаев специального разрешения Главного раввината. При этом сохраняется требование отделить инспекторов кашрута от проверяемых предприятий: платить им должны местные органы кашрута либо нанятые ими компании, а не сами владельцы ресторанов, магазинов и производств.

По данным издания "Калькалист", речь идет примерно о пяти тысячах инспекторов кашрута, совокупная стоимость занятости которых оценивается примерно в полмиллиарда шекелей. Издание предупреждает, что новая модель укрепляет контроль религиозных советов над системой и может возложить на государство ответственность за финансирование их занятости. Министерство по делам религий, напротив, утверждает, что расходы должны полностью покрываться сборами с проверяемых предприятий и не потребуют дополнительных бюджетных средств.

Принятие закона также может лишить организацию "Цоар" недавно полученного разрешения работать в качестве самостоятельного поставщика услуг кашрута. Ожидается, что закон будет оспорен в Высшем суде справедливости (БАГАЦ).