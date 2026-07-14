Закон о замораживании задержаний ультраортодоксальных уклонистов от военной службы утвержден

Во вторник, 14 июля, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях законопроект, замораживающий задержания учащихся йешив, уклоняющихся от военной службы. 58 депутатов проголосовали за этот законопроект, 54 - были против.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не принял участия в голосовании, также не голосовали министр от "Ликуда" Гила Гамлиэль и депутат Кнессета от партии "Ционут Датит" Михаль Вольдигер. Моше Соломон от "Ционут Датит" голосовал против, также против были заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель и Дан Илуз из "Ликуда".

Голосование сопровождалось бурным скандалом в зале заседаний. Оппозиция скандировала "Позор!" в адрес депутатов коалиции. Когда в зале появился премьер-министр Биньямин Нетаниягу, ему кричали: "Уходи! Уходи!" Несколько депутатов назвали его предателем.

Юридический советник Кнессета потребовала от ультраортодоксальных депутатов сообщить, есть ли у них родственники, которые подпадают под действие этого закона.

Ранее юридический советник Кнессета Сагит Афик и начальник генштаба Эяль Замир резко критиковали этот законопроект, каждый, в свою очередь, утверждал, что речь идет о законопроекте, закрепляющем неравноправие, и наносящем ущерб ЦАХАЛу.

Сразу после голосования заместитель министра иностранных дел Шарен Аскель объявила о выходе из правительства.

Со своей стороны ультраортодоксальные партии заявляли, что не поддержат ни один законопроект коалиции до тех пор, пока этот законопроект не будет утвержден.

Согласно тексту законопроекта, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике аресты уклонистов заморожены не менее чем на полгода.

Далее в Кнессете будут рассматриваться законопроекты об отмене реформы кашрута, реформа СМИ и закон о разделении функций юридического советника правительства.