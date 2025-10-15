x
15 октября 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 октября 2025
|
15 октября 2025
|
последняя новость: 12:02
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Пуск новой электростанции на 230 мегаватт улучшит энергоснабжение севера Израиля

Галилея
Инфраструктура
время публикации: 15 октября 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:24

В четверг, 16 октября 2025, в промышленной зоне Алон-Тавор начнет работать новая электростанция, которая увеличит производственную мощность израильского рынка электроэнергии на 230 мегаватт.

Речь идет о пиковой электростанции открытого типа, которая будет включаться в сеть в моменты, когда уровень потребления электричества особенно высок, что позволит существенно улучшить стабильность электроснабжения севера Израиля.

Станция будет работать в течение 20 лет с гарантированной доступной мощностью по гарантированному тарифу и дополнительными платежами в соответствии с выработкой электроэнергии в рамках "рыночной модели".

Помимо новой пиковой электростанции на объекте также работают газовая турбина мощностью 363 мегаватта и две дизельные турбины по 110 мегаватт каждая. Кроме того, на объекте имеется опция строительства дополнительной станции мощностью до 900 мегаватт.

Следует отметить, что 33% акций электростанции принадлежат китайской компании China Harbor.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 декабря 2021

Государственная электростанция "Хагит Мизрах" будет приватизирована за 1,6 млрд шекелей