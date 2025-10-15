Пуск новой электростанции на 230 мегаватт улучшит энергоснабжение севера Израиля

В четверг, 16 октября 2025, в промышленной зоне Алон-Тавор начнет работать новая электростанция, которая увеличит производственную мощность израильского рынка электроэнергии на 230 мегаватт.

Речь идет о пиковой электростанции открытого типа, которая будет включаться в сеть в моменты, когда уровень потребления электричества особенно высок, что позволит существенно улучшить стабильность электроснабжения севера Израиля.

Станция будет работать в течение 20 лет с гарантированной доступной мощностью по гарантированному тарифу и дополнительными платежами в соответствии с выработкой электроэнергии в рамках "рыночной модели".

Помимо новой пиковой электростанции на объекте также работают газовая турбина мощностью 363 мегаватта и две дизельные турбины по 110 мегаватт каждая. Кроме того, на объекте имеется опция строительства дополнительной станции мощностью до 900 мегаватт.

Следует отметить, что 33% акций электростанции принадлежат китайской компании China Harbor.