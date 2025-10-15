x
МВФ: "пузырь ИИ" может лопнуть, как "пузырь доткомов"

время публикации: 15 октября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 09:48
Главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуренш заявил во вторник, 14 октября, что бум инвестиций в искусственный интеллект в США может смениться крахом в стиле "пузыря доткомов".

Вместе с тем, по словам Гуренша, вряд ли это станет системным событием, которое обрушит американскую или мировую экономику, как это было в начале 2000-х годов.

В интервью Reuters Гуренш отметил, что между пузырем интернет-акций конца 1990-х и нынешним бумом ИИ много общего - обе эпохи подняли оценку акций и прирост капитала на новые высоты. Однако сейчас, как и тогда, обещание новой трансформационной технологии в конечном итоге может не оправдать рыночных ожиданий в краткосрочной перспективе и спровоцировать обвал оценок акций.

