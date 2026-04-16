Штат Мэн первым в США вводит мораторий на строительство дата-центров для оценки негативного влияния

Законодательное собрание штата Мэн одобрило законопроект, замораживающий строительство новых крупных дата-центров до ноября 2027 года, с целью дать штату возможность оценить возможные риски для окружающей среды и электросети.

Губернатор штата Джанет Миллс заявила, что готова подписать закон о моратории при условии, что он не коснется запланированного расширения дата-центра в городке Джей.

Мораторий распространяется только на дата-центры мощностью 20 мегаватт и выше, что эквивалентно потреблению электроэнергии примерно 15 тыс. домохозяйств. Согласно законопроекту, будет создан совет для изучения влияния крупных дата-центров на штат и его жителей.

Мэн – первый, но отнюдь не единственный штат США, начавший задумываться о негативной стороне бума дата-центров. Схожие инициативы по приостановке массового строительства этих энергоемких объектов продвигаются более чем в десяти штатах.

Среди негативных последствий – резкий рост потребления электричества и воды, высокие уровни шума, ухудшение качества воздуха в случае задействования резервных генераторов. При этом после стадии строительства дата-центры не дают существенного прироста рабочих мест.