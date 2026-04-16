Цены на покупку жилья в Тель-Авиве и Иерусалиме снизились, аренда дорожает

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе-феврале 2026 года индекс цен на покупку жилья снизился на 0,1% по сравнению с декабрем 2025-январем 2026 года.

Вместе с тем, снижение было отмечено только в Тель-Авивском и Иерусалимском округах (на 0,7%), тогда как в остальных округах цены выросли – на 0,9% в Северном округе, на 0,5% в Хайфском, на 0,3% в Центральном, на 0,2% в Южном.

В годовом сопоставлении (январь–февраль 2026 к январю–февралю 2025) индекс цен на жилье опустился на 1,7%. По округам: в Иерусалиме цены выросли на 4,0%, на севере – на 2,2%, в Хайфе – на 0,5%, на юге – на 0,4%; в Тель-Авиве, напротив, цены упали на 5,1%, в центре – на 3,1%.

Индекс цен на новые квартиры снизился за год на 3,9%.

Арендная плата продолжает расти. Для обновивших договор в марте цены на жилье выросли на 2,2%, для новых съемщиков – на 5,9% по сравнению с мартом 2025 года.