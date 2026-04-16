x
16 апреля 2026
Экономика

Инфляция в первый месяц войны ниже ожиданий. ЦСБ пришлось изменить систему расчета

Статистика
Цены
время публикации: 16 апреля 2026 г., 07:13 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 07:13
Flash90/Nati Shohat

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2026 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,4%, на нижней границе прогнозов аналитиков.

Инфляция за последние 12 месяцев снизилась на 0,1% и составила 1,9%.

Сильнее всего подорожали свежие овощи (+5,2%), одежда (+3,0%), жилье (+0,5%), а также транспорт и связь (+0,4%). Снизились цены на мебель и бытовое оборудование, а также в категории "разное" – по 0,3%.

Из-за войны ЦСБ пришлось изменить методику расчета для ряда статей, в первую очередь – по авиабилетам и жилью. В частности, индекс рассчитан только по израильским компаниям (фактически летали только они), и на основе билетов, забронированных за месяц, четыре и семь месяцев до марта. Это означает, что эвакуационные и дополнительные рейсы, цены на которые резко взлетели, в расчёт не вошли.

Ожидается, что реальный рост цен будет отражен в индексе за апрель, в который уже попадут бензин дороже 8 шекелей за литр и послевоенные цены на авиабилеты.

