Отчеты госконтролера о состоянии гражданской авиации в условиях ЧС и найме иностранных рабочих

Государственный контролер и омбудсмен Матаниягу Энгельман опубликовал новые отчеты, посвященные функционированию государства в условиях войны. Документы охватывают два ключевых направления: сохранение непрерывности авиасообщения и ситуацию с наймом иностранных рабочих до и во время войны "Железные мечи". Отмечается, что отчеты были подготовлены до начала военной операции "Рычание льва" в феврале 2026 года, и их публикация была отложена. Тем не менее, выводы и рекомендации остаются полностью актуальными.

Госконтролер Матаниягу Энгельман: "Ракетные обстрелы во время операции "Рычание льва" стали еще одним строгим предупреждением: государственные органы обязаны обеспечить бесперебойную работу критических систем. Прошедшие военные операции доказали, что наша гражданская авиация не готова к длительным кризисам, а волокита правительства со строительством дополнительного аэропорта, длящаяся десятилетиями, вызывает крайнюю озабоченность. Абсолютно неприемлемо, что резервисты, спешащие на защиту родины по повестке "Цав 8", вынуждены переплачивать за билеты из собственного кармана. На рынке труда ситуация не менее тревожная. Долгие месяцы войны профильные министерства не могли сформировать единый центр принятия решений. Коллапс строительной отрасли из-за нехватки рабочих рук способен нанести удар по всей экономике Израиля, а дефицит специалистов в сфере ремонта уже провоцирует рост найма нелегалов. Правительству необходимо немедленно исправить эти системные сбои и подготовить жизнеспособные планы на случай будущих чрезвычайных ситуаций".

Непрерывность авиасообщения в условиях чрезвычайной ситуации

Гражданская авиация имеет критическое значение для экономики и национальной устойчивости Израиля. Война "Железные мечи" (с октября 2023 г.) и операция "Народ как лев" (июнь 2025 г.) нанесли серьезный удар по отрасли. Из-за отмены рейсов иностранных компаний пассажиропоток упал с более чем 21 млн человек в 2023 году до 13,9 млн в 2024 году, а во время операции "Народ как лев" авиасообщение останавливалось полностью.

Израильские авиакомпании адаптировались к ситуации, однако на фоне высокого спроса цены на билеты резко выросли, что усложнило возвращение израильтян на родину и выезд за рубеж.

Проверка выявила системную неготовность гражданской авиации к затяжным военным конфликтам и ограниченное влияние государства на отрасль. Несмотря на наличие "золотой акции" в авиакомпании "Эль-Аль" и оказанную государством финансовую поддержку, правительство не создало механизмов контроля за действиями коммерческих перевозчиков в условиях кризиса. Ситуация усугубилась бездействием регуляторов: Минтранс, Управление гражданской авиации и ведомства по защите прав потребителей не предприняли мер для сдерживания роста цен на билеты и не разработали детального плана помощи пострадавшим пассажирам.

Прямым следствием этих управленческих пробелов стал серьезный ущерб для резервистов. Из-за полного отсутствия механизма приоритетного возвращения в страну лиц, критически важных для безопасности и экономики, военнослужащие, получившие экстренную повестку призыва ("Цав 8"), оказались в крайне уязвимом положении. Им пришлось самостоятельно искать доступные рейсы и оплачивать перелеты из собственного кармана по многократно завышенным тарифам, чтобы экстренно вернуться в Израиль.

Помимо организационных провалов, кризис обнажил тяжелые финансовые и инфраструктурные проблемы авиационной сферы. В 2024 году доходы Управления аэропортов Израиля рухнули на 1,024 млрд шекелей (на 26% по сравнению с 2023 годом), что на фоне нехватки персонала привело к вынужденным периодическим закрытиям Терминала 1. Эту ситуацию усугубляет многолетний инфраструктурный тупик: несмотря на острую необходимость, проект строительства дополнительного аэропорта, решение о котором было принято более 20 лет назад, так и остался нереализованным.

Основные рекомендации: Госучреждениям (Национальному управлению по ЧС, ЦАХАЛ, Минтрансу и Управления аэропортов Израиля) поручено обновить сценарии угроз. Министерству транспорта и Минфину рекомендуется определить "жизненно важные интересы" государства в работе израильских авиакомпаний и разработать комплексную политику в сфере авиации для мирного и военного времени. Правительству необходимо незамедлительно принять решение о строительстве дополнительного аэропорта и начать его реализацию.

Найм иностранных рабочих до и во время войны

Кризис на рынке труда продемонстрировал серьезные пробелы в стратегическом планировании государства в отношении привлечения иностранной рабочей силы.

До начала войны сфера найма иностранных рабочих страдала от острой бюрократии и полного отсутствия стратегии: процесс контролировало множество ведомств с разрозненными полномочиями, квоты устанавливались без должного обоснования, а диверсификация стран исхода работников отсутствовала. С началом боевых действий этот управленческий хаос закономерно перерос в масштабный провал координации. Государство не сумело оценить средне- и долгосрочные последствия массового оттока кадров, и даже к маю 2024 года правительство так и не назначило единый координирующий орган с полномочиями для оперативного устранения барьеров.

Прямым следствием этих недочетов стал глубокий кризис в ключевых секторах израильской экономики. Только в четвертом квартале 2023 года активность в строительной отрасли рухнула на 50%, что обошлось государству примерно в 56 млрд шекелей (около 3% ВВП), и, несмотря на все усилия, к июню 2025 года дефицит в строительстве по-прежнему составлял около 37000 иностранных рабочих. Аналогичная стагнация парализовала и проекты транспортной инфраструктуры: к февралю 2025 года, спустя более чем год после начала войны, в этот критически важный сектор не было привлечено ни одного нового иностранного специалиста.

Основные рекомендации: Правительству необходимо устранить оставшиеся бюрократические барьеры для ввоза рабочих, снизить пошлины для работодателей и улучшить механизмы двусторонних соглашений. Рекомендуется создать механизмы для ускоренного частного найма в периоды ЧС при условии строгого надзора за соблюдением прав работников. Премьер-министру и министру финансов следует обсудить последствия кадрового голода на заседании социально-экономического кабинета и разработать план вывода экономики и строительной отрасли на траекторию роста.