последняя новость: 23:16
Мири Регев распорядилась отменить внутренний экзамен на вождение

время публикации: 16 апреля 2026 г., 23:11 | последнее обновление: 16 апреля 2026 г., 23:11
Министр транспорта Мири Регев распорядилась отменить обязательный экзамен, проводимый школой вождения перед тем, как допускать ученика на внешний тест на водительские права.

Стоимость такого внутреннего экзамена составляет от 200 до 400 шекелей. При этом анализ минтранса показал, что внутренний экзамен не доказал своей эффективности в плане подготовки учеников к получению прав.

Как сообщает служба новостей N12, внутренний экзамен будет отменен в начале июня.

