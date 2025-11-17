"Эльбит" сообщил о контракте а $2,3 млрд, не раскрыв товар и заказчика
время публикации: 17 ноября 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 10:43
Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" уведомил Тель-Авивскую биржу ценных бумаг о получении контракта на 2,3 миллиарда долларов со сроком выполнения 8 лет.
Кроме этого никаких данных о заказе и о заказчике предоставлено не было.
В последний раз "Эльбит" опубликовал сообщение в подобном формате летом 2025 года. Позднее выяснилось, что заказчиком в сделке на 1,4 миллиарда долларов была Сербия.