Экономика

"Эльбит" сообщил о контракте а $2,3 млрд, не раскрыв товар и заказчика

Оборонка
время публикации: 17 ноября 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 10:43
"Эльбит" сообщил о контракте а $2,3 млрд, не раскрыв товар и заказчика
Chaim Goldberg/Flash90

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" уведомил Тель-Авивскую биржу ценных бумаг о получении контракта на 2,3 миллиарда долларов со сроком выполнения 8 лет.

Кроме этого никаких данных о заказе и о заказчике предоставлено не было.

В последний раз "Эльбит" опубликовал сообщение в подобном формате летом 2025 года. Позднее выяснилось, что заказчиком в сделке на 1,4 миллиарда долларов была Сербия.

