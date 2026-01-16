Договор с Кипром о разработке месторождения "Афродита"/"Ишай" близок к подписанию

Израиль и Кипр завершают формулирование двустороннего соглашения об управлении месторождением природного газа "Афродита"/"Ишай", сообщает кипрское новостное агентство CNA.

Окончательный проект договора, включающий комментарии израильской стороны, был направлен на Кипр, и до конца января израильская делегация прибудет на остров для интенсивных переговоров.

Напомним, что месторождение, открытое около 15 лет назад и содержащее 120 миллиардов кубометров газа, на 90% находится в эксклюзивных экономических водах Кипра и на 10% - в эксклюзивных экономических водах Израиля, что до сих пор препятствовало его разработке.

Правами на разработку месторождения владеют Chevron, British Gas и New Energy (компания Ицхака Тшувы).