Мексика экстрадировала в Израиль одного из фигурантов дела UTrade

Мексиканские власти экстрадировали в Израиль Роя Кузина, разыскивавшегося за причастность к делу о мошенничестве с инвесторами в бинарные опционы компании UTrade.

Кузин работал главным аналитиком в UTrade с 2012 по 2015 год под руководством Авива Тальмора. За этот период компания мошенническим путем привлекла десятки миллионов шекелей примерно от 600 клиентов, представив им ложную информацию о ключевых аспектах инвестирования.

Эта ложная информация включала данные о риске и потенциальной доходности инвестиций, включая фиктивную прошлую доходность, ложные заявления о том, как будут использоваться средства, и заявления об отсутствии конфликта интересов между компанией и клиентами.

Кузин был допрошен в связи с его ролью в мошенничестве в 2016 году, и вскоре после этого покинул страну. В 2018 году против него и других лиц было предъявлено обвинительное заключение. Тальмор был осужден и приговорен к четыре годам тюремного заключения, к которым Верховный суд затем добавил еще год.

Кузин перемещался между различными странами, но в июле 2025 года был арестован в Мексике по израильскому ордеру. Его экстрадиция была одобрена в декабре.