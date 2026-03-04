США и Эквадор начали совместную операцию против "нарко-террористов"

Вооруженные силы Эквадора и США начали совместные операции на территории Эквадора против группировок, отнесенных Вашингтоном к "террористическим организациям". Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В заявлении SOUTHCOM говорится, что цель операций – противодействие "нарко-терроризму", а также борьба с насилием, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

Командующий SOUTHCOM генерал морской пехоты Фрэнсис Л. Донован отметил, что США "высоко оценивают" действия эквадорских военных против подобных группировок.