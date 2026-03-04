x
04 марта 2026
|
последняя новость: 08:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 08:10
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США и Эквадор начали совместную операцию против "нарко-террористов"

США
Наркотики
время публикации: 04 марта 2026 г., 06:40 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 06:45
США и Эквадор начали совместную операцию против "нарко-террористов"
SOUTHCOM

Вооруженные силы Эквадора и США начали совместные операции на территории Эквадора против группировок, отнесенных Вашингтоном к "террористическим организациям". Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM).

В заявлении SOUTHCOM говорится, что цель операций – противодействие "нарко-терроризму", а также борьба с насилием, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

Командующий SOUTHCOM генерал морской пехоты Фрэнсис Л. Донован отметил, что США "высоко оценивают" действия эквадорских военных против подобных группировок.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 февраля 2026

ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – трое убитых
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

ВС США: атакованы три "наркосудна" – 11 убитых