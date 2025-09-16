x
Экономика

Нетаниягу призвал инвесторов вкладывать в экономику Израиля, "чтобы воспользоваться грядущим ростом"

Биньямин Нетаниягу
Инвестиции
время публикации: 16 сентября 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 16 сентября 2025 г., 20:56
Нетаниягу призвал инвесторов вкладывать в экономику Израиля, "чтобы воспользоваться грядущим ростом"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел специальную экономическую пресс-конференцию с целью исправить негативное впечатление от его слов об изоляции и необходимости перехода на местное производство, произнесенных на встрече с чиновниками министерства финансов.

Нетаниягу дважды, сначала на иврите, а затем более подробно на английском, рассказал присутствующим о замечательных макроэкономических показателях Израиля, несмотря на войну (низкая безработица, относительно низкий, по сравнению со развитыми странами, госдолг, снижение цен на недвижимость, рост оборонных заказов и т.д.).

После этого глава правительства разъяснил, что когда он говорил о возможной изоляции, он говорил исключительно об оборонном секторе, в котором решения принимаются на основании политических, а не экономических оснований. По словам Нетаниягу, он просил чиновников минфина максимально сократить бюрократические процессы на пути к созданию новых промышленных мощностей, которые позволят не только обеспечить обороноспособность Израиля, но и станут триггером нового витка экономического роста.

Премьер-министр напомнил присутствующим, как будучи министром финансов в разгар экономического кризиса он встречался с иностранными инвесторами, и когда те спросили, во что им стоит вкладывать деньги, он ответил, что это не важно, поскольку любой сектор в Израиле ожидает взлет. После этого он призвал инвесторов инвестировать в Израиль сейчас, чтобы получить возможность разделить с ним плоды грядущего нового взлета.

Нетаниягу пренебрежительно отнесся к ущербу от потенциальных экономических санкций, которые будут рассматриваться на следующей неделе в Брюсселе, заявив, что они коснутся лишь малой части израильского ВВП.

