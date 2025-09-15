Нетаниягу: "Израиль вступает в изоляцию, адаптируемся к закрытой экономике"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на конференции Управления главного аудитора министерства финансов, заявив, что в довольно скором времени Израиль может оказаться в ситуации промышленной изоляции, в связи с чем необходимо развивать местное производство, чтобы справляться собственными силами.

"Израиль вступает в своеобразную изоляцию, – отметил премьер-министр. – Нам придется все больше адаптироваться к экономике, в отдельных сферах имеющей элементы самообеспечения. Мы можем оказаться в положении, когда будем изолированы не только в сфере исследований и разработок, но и непосредственно в производственной сфере. Поэтому крайне важно развивать возможности справляться собственными силами".

В своем выступлении глава правительства подчеркнул, что в настоящее время из-за войны ранее скрытые проблемы вышли на первый план: крайне негативное влияние неограниченной иммиграции "значительных и весьма воинственных меньшинств" на внешнюю политику Европы.

"Это заставляет европейские правительства менять курс, – признал премьер-министр Израиля. – И речь не только о Газе, они сосредоточены на отмене сионизма и продвижении радикальной исламской повестке. Я общаюсь с европейскими лидерами, и вижу, что это действительно сильно на них влияет. Некоторые из них признают этот факт – в закрытых беседах".

По словам премьера, именно это порождает различные санкции против Израиля и меняет положение Израиля в мире. "И вторая проблема – враждебные страны, включая Катар, вложили колоссальные средства, чтобы влиять на мировую повестку через социальные сети, – продолжил Нетаниягу. – И все это вводит нас в своего рода изоляцию".

"Такая ситуация грозит нам начальными экономическими санкциями и проблемами с импортом вооружений и комплектующих, – признал глава правительства. – Выйти из этой изоляции возможно: нужно вкладывать значительные средства в противодействие информационным атакам в социальных сетях".

"Мир делится на блоки, а мы не принадлежим ни к одному блоку, – заключил Нетаниягу. – В этом наше преимущество, когда хотят нас изолировать. У нас также есть научно-технологическое преимущество, которое создает зависимость других стран и интерес к нам".