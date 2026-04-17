Amazon возобновляет доставку в Израиль

Компания Amazon объявила в пятницу, 17 апреля, о возобновлении доставки товаров в Израиль, приостановленной в связи с войной.

При этом также возобновлена бесплатная доставка при покупке на сумму от 49 долларов.

Стоит отметить, что частный импорт из-за границы сейчас выгоден для израильтян на фоне укрепления шекеля – курс доллара впервые за 30 лет опустился ниже 3 шекелей за доллар.