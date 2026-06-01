В результате ДТП на 232-й трассе один человек погиб и пятеро получили травмы
время публикации: 01 июня 2026 г., 22:53 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 23:16
На 232-й трассе, недалеко от мошава Кохав-Михаэль, произошла авария с участием нескольких транспортных средств.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии погибла женщина (примерно 20 лет) и еще пятеро получили травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
