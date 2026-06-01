Бен-Гвир обратился к Нетаниягу: "Пришло время сказать президенту США "нет"

Министр национальной безопасности и глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир прокомментировал сообщение Трампа о достижении договоренности между Израилем и "Хизбаллой" о прекращении огня.

"Уважаемый премьер-министр, вы говорили, что сильный премьер-министр говорит президенту США "да", когда можно, и "нет", когда нужно. Сейчас время сказать нашему другу, президенту Трампу, "нет". Пришло время сделать то, что необходимо и требуется, чтобы нанести удар по "Хизбалле", развязать руки нашим бойцам и вернуть безопасность жителям севера", – написал Бен-Гвир в соцсети Х.