последняя новость: 22:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Новая Версия Сайта
Израиль

Нетаниягу: "Если "Хизбалла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удар по Бейруту"

Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 01 июня 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 22:47
Нетаниягу: "Если "Хизбалла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удар по Бейруту"
AP/Ronen Zvulun,Pool Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем аккаунте в соцсети Х написал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Я предупредил его: если "Хизбалла" не прекратит атаки на израильские города и мирных жителей, Израиль нанесет удар по объектам террористов в Бейруте".

"Наша позиция остается неизменной. ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана в соответствии с планом", – добавил Нетаниягу.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Нетаниягу написал в социальной сети Truth, что договорился с Израилем и через посредников с "Хизбаллой" о перемирии. По его словам, Израиль не будет атаковать "Хизбаллу", а "Хизбалла" – Израиль.

По информации издания Axios, спикер парламента Ливана Набих Берри ранее передал администрации Трампа, что "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня и готова гарантировать его соблюдение.

Израиль
