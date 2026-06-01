Нетаниягу: "Если "Хизбалла" не прекратит атаки, Израиль нанесет удар по Бейруту"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в своем аккаунте в соцсети Х написал о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Я предупредил его: если "Хизбалла" не прекратит атаки на израильские города и мирных жителей, Израиль нанесет удар по объектам террористов в Бейруте".

"Наша позиция остается неизменной. ЦАХАЛ продолжит действовать на юге Ливана в соответствии с планом", – добавил Нетаниягу.

Дональд Трамп после телефонного разговора с Нетаниягу написал в социальной сети Truth, что договорился с Израилем и через посредников с "Хизбаллой" о перемирии. По его словам, Израиль не будет атаковать "Хизбаллу", а "Хизбалла" – Израиль.

По информации издания Axios, спикер парламента Ливана Набих Берри ранее передал администрации Трампа, что "Хизбалла" готова к немедленному и полному прекращению огня и готова гарантировать его соблюдение.