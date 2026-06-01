01 июня 2026
последняя новость: 22:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Кнессет снова отменил указ Смотрича о повышении лимита на безналоговые покупки в интернете

Налоги
Импорт и экспорт
Цены
Бецалель Смотрич
Кнессет
время публикации: 01 июня 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 22:08
Кнессет снова отменил указ Смотрича о повышении лимита на безналоговые покупки в интернете
Chaim Goldberg/Flash90

Пленарное заседание Кнессета повторно отменило указ министра финансов Бецалеля Смотрича о повышении порога освобождения от НДС на онлайн-покупки за рубежом с 75 до 130 долларов.

Как следствие, порог снова возвращается на уровень 75 долларов.

Напомним, что в декабре 2025 года Смотрич повысил потолок до 150 долларов, однако в феврале 2026 года Кнессет отменил указ, и на следующий день глава минфина подписал новый указ, установив планку на 130 долларах.

Накануне голосования в Кнессете Смотрич опубликовал заявление: "Следите завтра и смотрите, кто работает на вас, а кто работает против вас в интересах монополий. В рамках своих полномочий как министра финансов я повысил сумму освобождения с 75 до 150 долларов всего несколько месяцев назад. Группа депутатов, которые почему-то предпочли поддержать олигархов, наживающихся за счет граждан Израиля, проголосовала против. В ответ я скорректировал порог до 130 долларов. Внимательно следите за тем, кто из избранников народа действует в ваших интересах, а кто предпочитает, чтобы вы платили больше".

Глава финансовой комиссии Кнессета депутат Ханох Милвицки ("Ликуд"), в свою очередь, заявил, что "цена этого абсурдного указа для израильской экономики превышает миллиард шекелей. Это указ, который субсидирует покупки на китайских платформах за счёт малого бизнеса в Израиле. Он не стимулирует ничего, кроме избыточного и ненужного потребления. Это предвыборная экономика, призванная заставить забыть о провале министра финансов в борьбе со стоимостью жизни".

