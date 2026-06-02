Ученики ешивы Бейтар-Илита пожаловались на привидение

По сообщению сайта "Бе-хадрей харедим", ученики ешивы Бейтар-Илита обратились к администрации с жалобами на необъяснимые явления, происходящие в вечернее и ночное время в одном из учебных классов. По словам учащихся, на стенах помещения периодически появлялся темный силуэт, перемещение которого они не могли объяснить логически.

Первоначально руководство ешивы предположило, что речь идет о чьем-то розыгрыше. Однако из-за участившихся жалоб духовный наставник (машгиах) решил самостоятельно проверить помещение в ночное время. Сообщается, что при осмотре класса он также столкнулся с неясной темной фигурой на стене, после чего спешно покинул комнату и обратился за помощью.

В связи с произошедшим по распоряжению городских раввинов во всем здании ешивы в срочном порядке были заменены мезузы. Информация об инциденте получила огласку благодаря раввину Биньямину Хуте, руководителю синагоги "Оэль-Рахель" в Бейтар-Илите, который пересказал эту историю во время одного из своих уроков.