02 июня 2026
Традиции

Ученики ешивы Бейтар-Илита пожаловались на привидение

время публикации: 02 июня 2026 г., 00:13 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 16:42
Danielle Shitrit/Flash90

По сообщению сайта "Бе-хадрей харедим", ученики ешивы Бейтар-Илита обратились к администрации с жалобами на необъяснимые явления, происходящие в вечернее и ночное время в одном из учебных классов. По словам учащихся, на стенах помещения периодически появлялся темный силуэт, перемещение которого они не могли объяснить логически.

Первоначально руководство ешивы предположило, что речь идет о чьем-то розыгрыше. Однако из-за участившихся жалоб духовный наставник (машгиах) решил самостоятельно проверить помещение в ночное время. Сообщается, что при осмотре класса он также столкнулся с неясной темной фигурой на стене, после чего спешно покинул комнату и обратился за помощью.

В связи с произошедшим по распоряжению городских раввинов во всем здании ешивы в срочном порядке были заменены мезузы. Информация об инциденте получила огласку благодаря раввину Биньямину Хуте, руководителю синагоги "Оэль-Рахель" в Бейтар-Илите, который пересказал эту историю во время одного из своих уроков.

