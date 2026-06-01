01 июня 2026
Экономика

Давид Битан "похоронил" реформу техосмотра автомобилей

время публикации: 01 июня 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 21:18
Председатель экономической комиссии Кнессета Давид Битан объявил, что приостанавливает обсуждение реформы техосмотра автомобилей и откладывает его не менее чем на восемь месяцев.

Фактически, учитывая, что действующему Кнессету осталось менее полугода работы, это означает, что реформа, продвигавшаяся министром транспорта Мири Регев с согласия министерства финансов, будет похоронена.

Напомним, что инициатива Регев предусматривала, что автомобили возрастом до 9 лет будут проходить технический осмотр раз в два года, а не раз в год. Битан, в свою очередь, настаивал на том, что техосмотр должен проводиться не по возрасту автомобиля, а по пройденному им километражу.

