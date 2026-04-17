Американская Shutterfly закрывает свой центр в Хайфе и увольняет 80 работников

Американский гигант печатной индустрии Shutterfly закрывает своё подразделение в Хайфе и увольняет 80 сотрудников "в целях оптимизации рабочих процессов и ускорения поставок для клиентов".

Shutterfly - американская компания, специализирующаяся на персонализированной рекламной и фотопечати. Израильское подразделение было создано в 2012 году после приобретения хайфского стартапа Photoccino за сумму, оценивавшуюся в 10-20 млн долларов.

Хайфский центр служил технологическим подразделением глобальной компании.

В заявлении компании говорится, что "Shutterfly глубоко признательна хайфской команде за самоотверженный труд на протяжении последних 14 лет", и что "компания намерена оказывать всестороннюю поддержку сотрудникам в этот переходный период, а также выполнить все предусмотренные законом процедуры".