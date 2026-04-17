Carrefour выложил на прилавки Nutrilon из партии, отозванной минздравом

В день запуска "корзины Барката" в сети Carrefour покупателям было продано детское питание Nutrilon 1-й ступени из партии, ранее отозванной с рынка министерством здравоохранения и компанией "Тева", являющейся поставщиком этого бренда в Израиле.

Напомним, что в январе 2026 года "Тева", продающая в Израиле детское питание под брендом "Нутрилон", начала точечный отзыв одной партии детской смеси Nutrilon Stage 1 (800 г) после уведомления производителя в Европе о превышении обновленного порога по токсину cereulide, который связывают с пищевыми отравлениями. Под отзыв попали упаковки со следующими реквизитами: партия 2027.01.07, штрих-код 8712400802499, дата производства 08.07.2025, срок годности 01.07.2027 (производитель Nutricia, импортер Teva Israel).

Вскоре после этого были также отозваны партии Nutrilon AR в упаковках по 400 г и по 900 г из партии 2026.12.01. Дата производства товаров – 01.06.2025, срок годности до 01.12.2026.

В начале февраля минздрав направил в торговые сети и на склады импортеров и местных производителей команды экспертов для отбора проб примерно 20 типов продукции всех компаний. Пробы были переправлены на тестирование в аккредитованную лабораторию Германии.

Еще через несколько дней было принято решение расширить добровольный отзыв отдельных партий детских смесей Nutrilon Stage 1 (400 и 800 г) и Nutrilon AR (400 и 900 г) после дополнительной регуляторной проверки и обновления от европейского производителя.

Согласно минздраву, отзыв проводился "из соображений предосторожности" после того, как производитель указал: в части продукции использовалась жирная кислота ARA от конкретного поставщика, который рассматривается как возможный источник превышения уровней токсина цереулида (Cereulide). Этот токсин связан с бактерией Bacillus cereus. Ранее министерство указывало, что в редких случаях он может вызывать у младенцев рвоту, тошноту, боли в животе, спазмы, диарею и слабость.

В минздраве отдельно подчеркнули, что в других продуктах Nutrilon, продаваемых в Израиле, сырье от этого поставщика не использовалось. Несмотря на то, что первоначальная рекомендация производителя касалась ограниченного числа партий, израильский регулятор распорядился расширить сбор на все партии, где применялась ARA от указанного поставщика.

Из сети Carrefour сообщили, что расценивают произошедшее как чрезвычайно серьезный инцидент и придают первостепенное значение безопасности продуктов детского питания.

"После объявления отзыва еще в феврале сеть действовала в строгом соответствии со всеми установленными процедурами и сняла товары с полок согласно указаниям властей, одновременно ведя работу с поставщиком, обязанным собрать все продукты, на которые распространяется отзыв. Как только стало известно об инциденте, все продукты Nutrilon были немедленно убраны с полок сети до завершения всестороннего и тщательного расследования, которое проводится совместно с поставщиком под с целью проверки и недопущения повторения подобных случаев".