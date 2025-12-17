Банки обяжут держать в доступе информацию по операциям клиентов за семь лет

Кнессет 67 голосами при отсутствии проголосовавших против утвердил в предварительном чтении законопроект, обязывающий банки обеспечивать клиентам доступ к информации по совершенным ими операциям на счете в течение 7 лет.

Законопроект был инициирован депутатами Яаковом Ашером, Моше Гафни и Валидом аль-Хауашлой.

Согласно законопроекту, клиент сможет через интернет-сайт банка получить доступ к операциям на счете, копиям уведомлений, справкам, данным о депозитах, чеках и т.д., за семилетний период.

На текущий момент как правило для получения информации более чем годичной давности требуется обращение в банк и оплата комиссии за поиск и копирование информации.