Экономика

Банки обяжут держать в доступе информацию по операциям клиентов за семь лет

время публикации: 17 декабря 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 11:43
Банки обяжут держать в доступе информацию по операциям клиентов за семь лет
Miriam Alster/ FLASH90

Кнессет 67 голосами при отсутствии проголосовавших против утвердил в предварительном чтении законопроект, обязывающий банки обеспечивать клиентам доступ к информации по совершенным ими операциям на счете в течение 7 лет.

Законопроект был инициирован депутатами Яаковом Ашером, Моше Гафни и Валидом аль-Хауашлой.

Согласно законопроекту, клиент сможет через интернет-сайт банка получить доступ к операциям на счете, копиям уведомлений, справкам, данным о депозитах, чеках и т.д., за семилетний период.

На текущий момент как правило для получения информации более чем годичной давности требуется обращение в банк и оплата комиссии за поиск и копирование информации.

Экономика
