x
17 декабря 2025
|
последняя новость: 12:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2025
|
17 декабря 2025
|
последняя новость: 12:18
17 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд по мелким искам присудил компенсацию расходов из-за за отмены рейса 7 октября 2023 года

Судебные решения
Авиация
Компенсации и выплаты
Туризм
время публикации: 17 декабря 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 11:44
Суд по мелким искам присудил компенсацию расходов из-за за отмены рейса 7 октября 2023 года
Olivier Fitoussi/Flash90

Суд по мелким искам в Ашдоде удовлетворил иск, поданный супружеской парой, чей рейс был отменен 7 октября 2023 года, и возложил на туристическое агентство и авиакомпанию "Исраэйр" оплату расходов на питание, ночевку и билеты на другой рейс, купленные истцами самостоятельно.

Суд постановил, что, хотя полет был отменен из-за обстоятельств, не контролируемых компанией, это не освобождает ее от обязанности обеспечения базовой помощи.

Также суд установил, что туристический агент играет активную роль в обслуживании и оказании помощи, поскольку является лицом, располагающим контактными данными пассажиров и связями с авиакомпанией.

Суд отклонил позицию авиакомпании, утверждавшей, что речь идет о форсмажоре (ее центр обслуживания находился в Сдероте), и что билеты были оформлены на туристическое агентство, и позицию турагентства, утверждавшего, что оно является только посредником.

Истцам была присуждена выплата разницы в стоимости билетов, а также расходов на питание и ночевку на основании предъявленных квитанций, на общую сумму 5,5 тысяч шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 февраля 2025

Суд обязал CAL вернуть клиентке потраченные мошенниками деньги, хотя она сама передала код
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 ноября 2024

Пара новых репатриантов заставила Booking заплатить за ложное описание забронированного номера
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 августа 2024

Мэрия Иерусалима выплатит 38000 шекелей компенсации за несоблюдение запрета на курение на стадионе