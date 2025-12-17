Суд по мелким искам присудил компенсацию расходов из-за за отмены рейса 7 октября 2023 года

Суд по мелким искам в Ашдоде удовлетворил иск, поданный супружеской парой, чей рейс был отменен 7 октября 2023 года, и возложил на туристическое агентство и авиакомпанию "Исраэйр" оплату расходов на питание, ночевку и билеты на другой рейс, купленные истцами самостоятельно.

Суд постановил, что, хотя полет был отменен из-за обстоятельств, не контролируемых компанией, это не освобождает ее от обязанности обеспечения базовой помощи.

Также суд установил, что туристический агент играет активную роль в обслуживании и оказании помощи, поскольку является лицом, располагающим контактными данными пассажиров и связями с авиакомпанией.

Суд отклонил позицию авиакомпании, утверждавшей, что речь идет о форсмажоре (ее центр обслуживания находился в Сдероте), и что билеты были оформлены на туристическое агентство, и позицию турагентства, утверждавшего, что оно является только посредником.

Истцам была присуждена выплата разницы в стоимости билетов, а также расходов на питание и ночевку на основании предъявленных квитанций, на общую сумму 5,5 тысяч шекелей.