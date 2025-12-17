x
17 декабря 2025
17 декабря 2025
Израиль

ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроекты коалиции

Призыв ультраортодоксов
ШАС
Яадут а-Тора
Юридическая реформа
время публикации: 17 декабря 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 10:45
ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют за законопроекты коалиции
Yonatan Sindel/Flash90

Ультаортодоксальные партии приняли решение голосовать за законопроекты коалиции, которые будут вынесены на рассмотрение Кнессета в предварительном чтении 17 декабря.

Коалиция намерена вынести на рассмотрение Кнессета 11 законопроектов. Помимо прочего, речь идет о законопроекте, представленном депутатом Кнессета Симхи Ротмана об изменении порядка формировании коллегии Верховного суда для рассмотрения дел. На данный момент глава Верховного суда имеет право "в определенных случаях" принимать решение о составе коллегии. Он же и его заместитель имеют право принимать решение о расширенном составе коллегии. Согласно законопроекту Ротмана, решение о составе коллегии будет приниматься рандомально, при помощи компьютерной программы. В юридической системе возражают против этого законопроекта.

Решение ультраортодоксальных фракций проголосовать с коалицией не означает возвращения ШАС и "Яадут а-Тора" в правительство. На данном этапе ведутся ежедневные переговоры между руководством коалиции и ультраортодоксами о голосовании за те или иные законопроекты.

В ШАС и "Яадут а-Тора" заявляют, что нет оснований для переговоров о возвращении в коалицию до тех пор пока закон Боаза Бисмута о призыве в ЦАХАЛ не будет утвержден комиссией Кнессета по иностранным делам и обороне. В коалиции намерены утвердить его до конца 2025 года.

