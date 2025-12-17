x
17 декабря 2025
Израиль

Начальник генштаба предупредил правительство о кадровом кризисе в ЦАХАЛе

Правительство
ЦАХАЛ
Начальник генштаба предупредил правительство о кадровом кризисе в ЦАХАЛе
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Эяль Замир направил на этой неделе письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру обороны Исраэлю Кацу.

В письме начальник генерального штаба предупреждает политическое руководство о надвигающемся кадровом кризисе в ЦАХАЛе. По словам Замира, необходимо предпринять срочные шаги для того, чтобы не допустить волны увольнений офицеров и сверхсрочников из рядов ЦАХАЛа.

Замир направил это письмо после того, как встречался с офицерами, сверхсрочниками и членами их семей. По словам начальника генерального штаба, армия находится на пороге волны увольнений, вызванной несколькими факторами: увеличением нагрузки, критикой извне, которую Замир называет "кампанией делегитимации", а также законом об "освобождении от службы".

По мнению начальника генерального штаба, "мы находимся в условиях реальной угрозы заметного сокращения числа офицеров, и необходимы срочные законодательные шаги по изменению ситуации".

"Эти шаги должны быть предприняты до 1 января", – резюмирует Замир. Речь идет о требовании армии улучшить условия службы и ухода на пенсию офицеров. Этот законопроект до сих пор не утвержден Кнессетом.

