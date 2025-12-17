x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. 20 сэйвов Суэймана. Достижение Веренски

Хоккей
НХЛ
время публикации: 17 декабря 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 12:57
НХЛ. 20 сэйвов Суэймана. Достижение Веренски
AP Photo/Charles Krupa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Юту" 4:1.

Бостон Брюинз - Юта Маммот 4:1

Две шайбы забросил Морган Джики. Две голевые передачи сделал Давид Пастрняк.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман сделал 20 сэйвов.

Коламбус Блю Джекетс - Анахайм Дакс 4:3 (овертайм)

Победный гол на 64-й минуте забил Адам Фантилли.

3 (2 + 1) очка набрал в 600-й игре в НХЛ защитник "Коламбуса" Зак Веренски.

Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 3:2

"Островитяне" вели в счете 1:0.

На 58-й минуте счет был 2:2.

Победный гол в большинстве забил Алекс ДеБринкат. В третьем периоде он отличился дважды.

Монреаль Канадиенз - Филадельфия Флайерз 1:4

"Филадельфия" прервала серию из 3 поражений.

На 20-й минуте "Монреаль" вел в счете.

