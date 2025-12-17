НХЛ. 20 сэйвов Суэймана. Достижение Веренски
время публикации: 17 декабря 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 17 декабря 2025 г., 12:57
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" разгромил "Юту" 4:1.
Бостон Брюинз - Юта Маммот 4:1
Две шайбы забросил Морган Джики. Две голевые передачи сделал Давид Пастрняк.
Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман сделал 20 сэйвов.
Коламбус Блю Джекетс - Анахайм Дакс 4:3 (овертайм)
Победный гол на 64-й минуте забил Адам Фантилли.
3 (2 + 1) очка набрал в 600-й игре в НХЛ защитник "Коламбуса" Зак Веренски.
Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Айлендерс 3:2
"Островитяне" вели в счете 1:0.
На 58-й минуте счет был 2:2.
Победный гол в большинстве забил Алекс ДеБринкат. В третьем периоде он отличился дважды.
Монреаль Канадиенз - Филадельфия Флайерз 1:4
"Филадельфия" прервала серию из 3 поражений.
На 20-й минуте "Монреаль" вел в счете.
