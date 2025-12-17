NVIDIA построит возле Йокнеама крупнейший в Израиле дата-центр за $1,5 млрд

Производитель ИИ-чипов NVIDIA находится на продвинутой стадии переговоров об аренде дата-центра, строящегося в эти дни компанией "Мега-Ор Ди.Си." в промышленной зоне Мево-Кармель рядом с Йокнеамом.

Согласно договору, стороны совместно инвестируют в проект 1,5 миллиарда шекелей, после чего NVIDIA вложит еще более 3 миллиардов шекелей в компьютерное оборудование. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов США.

План строительства предусматривает создание дата-центра с потреблением электроэнергии в объеме 64 мега-ватта, что сделает ее крупнейшей в Израиле. Для сравнения, на текущий момент крупнейший в стране дата-центр (SDS в Модиине) потребляет 30 мегаватт, а три израильских дата-центра Amazon потребляют в совокупности 36 мегаватт.

Новый дата-центр предназначен для еще одного суперкомпьютера NVIDIA, однако в отличие от суперкомпьютера Israel-1, построенного компанией для предоставления его мощностей в использование другим структурам, новый суперкомпьютер будет предназначен для внутреннего пользования (проверки новых чипов перед выходом на рынок).

Напомним, что в ближайшие дни также ожидается подписание NVIDIA договора на строительство нового израильского мега-кампуса в Кирьят-Тивоне.