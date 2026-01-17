x
17 января 2026
17 января 2026
Суд в Манхэттене утвердил сделку по приобретению израильской компанией 5150 квартир

время публикации: 17 января 2026 г., 07:28 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 08:04
Суд в Манхэттене утвердил сделку по приобретению израильской компанией 5150 квартир
AP Photo/Jean-Francois Badias

Суд в Манхэттене окончательно утвердил сделку по приобретению израильской компанией Summit Holdings около 5150 квартир стоимостью 451 млн долларов. Сделка состоялась вопреки возражениям мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани, который пытался заблокировать продажу, заявляя о возможных нарушениях прав жильцов.

Согласно договору между компанией и мэрией Нью-Йорка, Summit инвестирует 30 млн долларов в ремонт и устранение нарушений безопасности в принадлежащих ей зданиях по всему городу.

Все работы должны быть завершены в течение шести месяцев.

