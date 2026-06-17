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Экономика

БАГАЦ заморозил назначение Йегуды Элиягу на пост директора Земельного управления

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 июня 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 22:41

Высший суд справедливости вынес промежуточное решение по петициям против назначения Йегуды Элиягу на должность директора Земельного управления, временно приостановив его до рассмотрения по существу.

Следующее слушание по делу назначено на 1 июля.

Петиционеры утверждают, что речь идет о политическом назначении, отягощенном конфликтом интересов вследствие дружеских и родственных связей Элиягу с министром финансов Бецалелем Смотричем.

Также указывается, что на тендере на должность пороговые требования к претендентам были резко снижены в части опыта руководства по числу сотрудников и объему бюджета, чтобы подогнать их под данные Элиягу.

Следует отметить, что государственная прокуратура в ответе на петиции признала факт нарушений при назначении Элиягу на должность, однако настаивала на том, что их недостаточно для судебного вмешательства.

Экономика
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