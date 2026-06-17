БАГАЦ заморозил назначение Йегуды Элиягу на пост директора Земельного управления
Высший суд справедливости вынес промежуточное решение по петициям против назначения Йегуды Элиягу на должность директора Земельного управления, временно приостановив его до рассмотрения по существу.
Следующее слушание по делу назначено на 1 июля.
Петиционеры утверждают, что речь идет о политическом назначении, отягощенном конфликтом интересов вследствие дружеских и родственных связей Элиягу с министром финансов Бецалелем Смотричем.
Также указывается, что на тендере на должность пороговые требования к претендентам были резко снижены в части опыта руководства по числу сотрудников и объему бюджета, чтобы подогнать их под данные Элиягу.
Следует отметить, что государственная прокуратура в ответе на петиции признала факт нарушений при назначении Элиягу на должность, однако настаивала на том, что их недостаточно для судебного вмешательства.